Ceux qui croyaient que le chanteur Waly Ballago Seck allait complètement changer son look après son « Oumra » (petit pèlerinage) à la Mecque se sont trompés sur toute la ligne. Le fils de Thione tient apparemment, comme à la prunelle de ses yeux, à son port vestimentaire. En atteste, cette tenue décontractée et sa légendaire et ses bijoux avec lesquels il a foulé le sol sénégalais.

