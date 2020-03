Leina et sa team ont été connues grâce au célèbre challenge “Wouyaye” du tube de Thiate Seck. Aujourd’hui, elles affichent leurs beautés sur les réseaux sociaux et font baver leurs followers.

Leina s’est métamorphosée entre temps et est depuis lors méconnaissable. Voici de nouvelles vidéos d’elle où elle se montre toute rayonnante et attirante.

