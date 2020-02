Recruté par MU cet hiver au club chinois du Shanghai Shenhua, Odion Ighalo est actuellement placé en quarantaine, en raison de l’épidémie de coronavirus qui sévit en Asie.

Odion Ighalo s’attendait très certainement à un autre accueil, pour son retour en Angleterre, trois ans après avoir quitté Watford. L’attaquant nigérian, prêté par le Shanghai Shenhua à Manchester United, n’a en effet toujours pas pu accéder au centre d’entraînement des Mancuniens. La cause ? L’épidémie de coronavirus qui touche actuellement le monde (plus de 1300 victimes), et dont le foyer se situe en Chine.

The Times révèle ainsi qu’Ighalo est actuellement placé en quarantaine, en raison du risque de propagation du virus, si jamais Ighalo en était porteur. Cette période d’incubation (la période entre le moment de l’infection et l’apparition des premiers symptômes), dure 14 jours. Comme le Nigérian est arrivé le 1er février en Angleterre, il ne sera bientôt plus mis à l’écart, Solskjaer assurant même qu’il fera partie du groupe de MU qui se déplacera à Chelsea lundi (à 21h).

Jusqu’ici, Ighalo s’est entraîné au National Taekwondo Centre, à l’est de Manchester. Il n’a pas non plus pris part au stage d’entraînement de ses coéquipiers en Espagne, puisqu’il n’était pas sûr de pouvoir à nouveau franchir la frontière anglaise.

