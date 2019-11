2019 a été une année magique pour moi😍

, j’ai eu la chance et l’honneur de vivre les 3 étapes les plus importantes de ma vie en une année.

1- La chance d’être mariée à un homme formidable et exceptionnel.👰🏽💏

2- d’expérimenter les plaisirs de la grossesse et le bonheur de donner la vie.🤰👼🏾

3- Et tout en étudiant tres dur et avoir eu l’honneur aujourd’hui de recevoir mon diplome de Master of Business Administration with a major in Accounting.👩🏽‍🎓

Je suis tres sincèrement convaincue que les femmes ont des super pouvoirs et peuvent tout réussir en même temps en y mettant l’effort, l’engagement, le dévouement et le sérieux. Ne laissez jamais personne vous dire autrement.

Easy was never the promise, VICTORY WAS.