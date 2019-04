06 Photos – Point E : interrogations sur les 2 tombes creusées au Rond Point Mame Abdou Aziz

Quatre individus non sénégalais ont été surpris au Rond point Mame Abdou Aziz Dabakh Malick, sis à la commune Fann-Amitié-Point E, par le maire him self en train, dit-on, de creuser deux (2) tombes. La pelouse a été enlevée et les creusets effectués. Ces quatre personnes affirmaient que ces creusets ont étaient commandités par un colonel, selon la chargée de communication de la mairie.

Le maire Palla Samb est actuellement dans le bureau du commissaire du Point E et les quatre personnes incriminées au poste de police du commissariat, pour les besoins de l’enquête.