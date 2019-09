L’actrice Diariatou Sow plus connue sous le nom de Oumy de la série « GOLDEN », fait partie des nouvelles révélations du milieu cinématographique sénégalais grâce à son rôle dans la série Golden.

Elle est belle et talentueuse, ce qui a fait d’elle une actrice appréciée par les internautes. Oumy est aussi très suivie sur Instagram et ses followers se multiplient de plus en plus. Voici les photos de la belle Diariatou Sow.