« La modestie c’est la plus haute élégance », dit l’adage. Et Serigne Babacar Sy en marge de la cérémonie de restitution du sabre de l’Aigle d’Alwar n’a pas dérogé encore à la règle.

Au milieu des autorités et de Thierno Bachir Tall, Khalif de la famille Omarienne, le Khalife des Tidaines a surpris plus d’un de par son humilité et sa grandeur.

Véridique, humble, respectueux et droit, Serigne Babacar Sy n’a aucune frontière avec les autres foyers religieux. Il s’est personnellement, toujours et investi pour appeler à l’union des cœurs et des esprits, aux fins de l’instauration d’un climat social.

À cet égard, il est régulièrement monté au créneau comme lors de la cérémonie officielle du Gamou pour apaiser les esprits, pour dénoncer certains comportements et injustices et a toujours appelé à la solidarité, à l’unité, entre autres.