Réalisé par Sine Productions, «Daddy coming to America » est un long métrage de d’Alioune Sine, un jeune réalisateur ambitieux d’origine sénégalaise basé au pays de l’Oncle Sam.

Doué, le réalisateur avait misé sur le pari de l’ouverture et de l’intégration. Donc à travers ce long métrage qui parle de nos réalités quotidiennes, socio-économiques et surtout culturelles, Alioune Sine a choisi Sa Nekh comme acteur principal.

D’ailleurs, ce dernier s’est déplacé avec ses compagnons pour le lancement du film. Une cérémonie qui a rassemblé la communauté Senegalo-Gambienne.

Pour la diffusion hier en grande première de ce long métrage, les Sénégalais de la diaspora Nord Américaine et surtout les Gambiens basés à Atlanta, sont sortis en masse pour venir soutenir et surtout rencontrer de près leurs idoles du petit écran. Un plateau de choix. Avec comme MC l’incomparable Pape Cheikh Diallo que l’on ne présente plus, Sanekh et ses acolytes de toujours JoJo et Al Hadji de la Troupe Soleil Levant, en compagnie de Mère DIAL (de la série Dial Ak Mayacine), ont eu droit un véritable accueil de Rock Star.