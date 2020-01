Décédé le lundi 12 août 2019 des suites d’un terrible accident de moto, Houan Ange Didier alias Dj Arafat restera à jamais gravé dans nos cœurs. À l’occasion des 34 ans du défunt roi du coupé décalé, sa veuve Carmen Sama lui a adressé un émouvant message pour célébrer son anniversaire. À travers une publication sur les réseaux sociaux, CarmenSama, veuve de DJ Arafat a souhaité un joyeux anniversaire à son défunt mari. » J’aurais tant aimé te le dire en face, me réveiller dans tes bras et te le souhaiter mais je suis là encore à essayer de supporter ton absence « , a écrit la veuve du roi du coupé-décalé. Et d’ajouter avec tristesse : « j’ai été tellement heureuse hier (samedi 26 janvier 2020 jour du 34ème anniversaire de DJ Arafat Ndlr) parce que notre projet a vu le jour, mais en même temps triste parce qu’il ne manquait que toi alors je ne peux que prier pour que ton âme repose en paix hbd mon lion, je t’aime, tu le sais ☺️, et saches que ta lionne est forte comme jamais. »

Rappelons que Dj Arafat et Carmen ont célébré leur mariage coutumier le 26 décembre 2018. Le couple a eu une petite fille de moins de deux ans prénommée Rafna. Par conséquent, la disparition de son mari a été un véritable choc pour elle.