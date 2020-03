Saatira est un personnage bien connu des réseaux sociaux sénégalais et sa belle silhouette y est certainement pour beaucoup. Elle est le prototype de la femme sénégalaise de par son teint, sa beauté et sa classe. Admirez la belle Saatira de la série Pod et Marichou que l’on ne peut s’empêcher d’aimer. Elle brille de mille feux.

