Nomination

Queen Biz a fait, le vendredi dernier, honneur à son rang et étalage de son talent. Et pas qu’un, elle avait remporté deux (2) prix à la cérémonie du Raaya Musique Awards. La chanteuse ne s’est pas contentée d’être meilleure artiste de l’année, elle est la chanteuse la plus stylée.

Remerciement

Reconnaissante envers les Sénégalais qui ont voté pour elle, Queen Biz a dévoilé quelques clichés d’elle avec un petit message. « Quand c’est propre, C’est propre. Hello my amazing guys. Love sur vous. Merci encore pour tous vos messages d’encouragement et de félicitations. Le chemin reste long et je ferai tout pour ne jamais vous décevoir. Et plus rien ne nous arrêtera. Force à vous », lit-on.Nomination

Nomination

