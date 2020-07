Hier soir les fils de Guédiawaye ont scellé leur grandes retrouvailles au domicile du Président Malick Gakou à Mermoz.

En effet Balla Gaye 2 et Ahmed Aidara ont retrouvé les socles de leur amitié légendaire et se sont retrouvés pour toujours et pour Guédiawaye à la grande joie des populations de la banlieue dakaroise.

Avec Baboye et Baye Ndiaye, ils ont scellé de nouvelles perspectives d’une entente parfaite pour le devenir de leur ville et pour le triomphe des valeurs qui les unissent. Avec cette nouvelle dynamique c’est Guédiawaye qui retrouve le sourire et la force pour demain.

Cet article (07 Photos) Mermoz : Balla Gaye 2, Ahmed Aidara et Malick Gakou se retrouvent ! est apparu en premier sur Sunubuzz.