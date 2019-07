Ngoné Ndiaye est une sénégalaise basée à Paris depuis quelques années. Cette belle animatrice hante le sommeil de plusieurs hommes avec ses belles courbes.

Avec un balcon aussi généreux, elle attire le regard et augmente se fait beaucoup plus de followers sur les réseaux sociaux. Belle, stylée et charmante, Ngoné Sucrée envoûte plus d’un quand elle s’affiche.