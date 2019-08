Ndeye Néné Thioye alias Sala et Edou Ndao vivait le parfait amour. Les deux tourtereaux ne se cachait plus. Il y a de rien de mal à cela. ce sont deux jeunes comme tout le monde qui s’aimait. mais aujourd’hui cette relation n’existe plus car Sala a posté sur sa page instgram une photo en toute complicité avec son amoureux. Les deux tourtereaux ne se cachent plus trop maintenant, ils vivent le parfait amour.