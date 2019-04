07 Photos – Supposée Menace terroriste au Centreville : tout est bien qui finit bien

Il n’y a plus de peur que de mal. Le colis suspect trouvé à côté du supermarché « Auchan » qui fait face l’hôtel de ville de Dakar ne contenait rien de dangereux. « C’est une fausse alerte. On soupçonnait que le colis contiendrait un produit dangereux. Donc, dès que l’information est remontée, les forces de l’ordre se sont déployées. Le colis a été neutralisé. On s’est rendu compte qu’il s’agissait d’une fausse alerte. Les sapeurs-pompiers ont fait les vérifications d’usage. Tout est bien qui finit bien. Les dakarois peuvent dormir tranquille. Il n’y a aucune inquiétude », a déclaré le préfet de Dakar qui était sur les lieux.

Auparavant, la zone a été quadrillée pour les besoins des opérations. Un impressionnant dispositif sécuritaire a été déployé sur les lieux. La police, les sapeurs-pompiers et la gendarmerie étaient tous sur les lieux pour s’enquérir de la situation. La zone était quadrillée. Le personnel du supermarché « Auchan » était évacué. La situation a été rétablie deux heures plus tard.

Toutefois, les forces de l’ordre ignorent toujours à qui appartient le colis. Selon certains témoins, la mallette suspecte appartiendrait à un Sdf, un cinquantenaire, qui passe la nuit sur les lieux. « Il ne doit pas jouir de toutes ses facultés mentales. Cela fait deux ans qu’il a élu domicile ici. Il y passe la nuit. Mais, il n’avait pas de valise », a témoigné ce jeune homme qui s’est prononcé sous le couvert de l’anonymat.

eMedia