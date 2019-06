08 Photos: A la découverte de Moussa simakha, le futur patrick Viera

Focus sur un jeune prodige du football sénégalais : Moussa simakha, le futur patrick Viera Une ambition débordante et une aisance technique hors pair pour prouver l’étendue de son talent : zoom sur Moussa simakha, le “nouveau Patrick Viera ” Du long de son 1m95, Moussa est jeune footballeur sénégalais évoluant en Europe, dans l’un des championnat les plus suivi dans le monde. Né au sénégalais en 2000, mais c’est en Italie que le jeune Moussa a touché ses premiers ballons et provoqué les premiers émois des amoureux de Moussa simakha veut percer dans le football mondial pour gagner sa première convocation avec l’équipe du Sénégal, cette polyvalence s’illustre sur tout le terrain. Il pourra bien combiner aussi à merveille avec d’autres joueurs aux profils complémentaires, comme Gana Gueye, Pape Alioune Ndiaye ou Cheikhou Kouyaté.

Aujourd’hui, du haut de ses 19 ans et de son mètre 95, Moussa Simakha porte l’écurie italienne(Prato) sur ses épaules. Il est le joueur clé du dispositif de son coach Alessio De Petrillo. En Italie, le jeune simakha a amené un vent d’air frais, une classe venue de l’autre côté de l’atlantique qui lui vaut la comparaison avec Patrick viera , moins technique à son âge, mais lui aussi débarqué très jeune en Italie