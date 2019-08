Le Sélectionneur de l’équipe nationale A, Aliou Cissé et l’ancien Ballon d’Or Africain étaient les invités du propriétaire de la Sénégalaise distribution de matériel avicole (Sedima). Une rencontre marquée par la présence de ses filles.

Babacar Ngom a réuni autour d’une même table Aliou Cissé et El Hadji Diouf. Le sélectionneur du Sénégal essuyait pourtant de nombreuses critiques il y a quelques mois encore. Notamment de la part de l’ancien attaquant El-Hadji Diouf.

« Tant que cette équipe aura à sa tête un sélectionneur comme Aliou Cissé, elle n’ira nulle part. Elle ne progressera jamais, assurait-il. Personne ne connaît le système de jeu d’Aliou Cissé. Chaque match, il change d’équipe. Une équipe doit avoir une ossature. On a des talents. […] Le message ne passe pas entre le coach et ses joueurs. La qualité du jeu de l’équipe dépend de trois personnes: le directeur technique national qui doit définir la politique et la philosophie du jeu, l’entraîneur qui doit choisir ses onze, et les joueurs qui doivent être impliqués… » avait déclaré Diouf.