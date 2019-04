M. Alioune SARR, Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, a présidé hier, l’ouverture de la première édition du Forum de Dakar sous le thème : « Tourisme, industries créatives, infrastructures, au défi de la digitalisation et du développement durable.»

Selon le Ministre, le développement du tourisme et des transports aériens s’intègre également dans un contexte marqué par le développement du numérique devenu un support incontournable.

#MTTASN🇸🇳

GALSEN221TV