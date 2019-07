08 Photos – Arrivée de la dépouille de O.T.D : L’hommage national a débuté

L’hommage national du président du Hcct ,Ousmane Tanor Dieng rappelé par Dieu vient de débuter à l’Aibd en présence du Chef de l’Etat Macky Sall,de son homologue du Mali et de la famille du défunt.Du haut de la tribune présidentielle,le président Macky a prononcé ces mots empreints de d’émotion : » Ce jour est triste.Tanor avait de la tenue et de la retenue.Un homme politique de grande valeur, dira-t-il la voix grave devant une foule innombrable.Il poursuit : « J’ai toujours appréciué son sens du dialogue argumenté.Adieu fidèle et loyal compagnon.Repose en paix. »Ensuit le président de la République l’a élevé au titre d’officier de grand ordre du Lion.C’est à la suite de cet hommage du Chef de l’Etat que le cortège s’est ébranlé en direction de Ngueniène.Devant une foule immense abbatu par la terrible disparition de l’un des plus illustres fils du sénégal.

