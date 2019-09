Mame Famew Camara rêve de devenir la grande dame des lettres africaines, à l’image Aminata Sow Fall, la Lauréate du prix Nobel de littérature en 1993 Toni Morrison qui a rendu l’âme récemment.

Dans ces beaux cliches, l’écrivaine a de nouveau fait parler d’elle, non pas par ses écrits mais par son look toujours parfait. La Lauréate du prix Jeune auteur en 2016 et celui du Prix pour la Renaissance africaine en 2018 a une plastique qui ferait tourner la tête à plus d’un de ses lecteurs. En robe robe ou en tailleur, la chevelure impeccable et surtout, make up soigné, Famew fait rêver.