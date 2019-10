Les disciples de la Mouridiya, puissante confrérie du Sénégal ont inauguré le vendredi 27 septembre 2019, la « plus grande mosquée de l’Afrique de l’ouest », selon les moudines, après quinze ans de travaux et d’attente.

La jeune sénégalaise Marianne Seck Tall est l’ingénieure conductrice des travaux de la mosquée Massalikoul Djinane, qui peut accueillir environ 30.000 personnes. Elle est sortie de l’Ecole Supérieur Polytechnique de Dakar avec un diplôme d’ingénieur en Génie Civil.

Également entrepreneure, Marianne Seck Tall est une pionnière dans la construction de maisons écologiques au Sénégal via son entreprise H2E Design, ingénierie et construction et son projet H2E (Habitat Économique Écologique) qui consiste notamment en la construction de maisons faites en terre.