08 Photos : Diodio Diaw la ravissante soeur de Katy Chimère

Diodio Diaw a décidé de prendre du recul depuis un bon moment. Un temps sous le feu des projecteurs, elle en a sans doute eu assez de voir sa tête un peu partout. Toutefois, elle ne tardera certainement pas à faire son retour en même temps que la tant attendue série « Un café avec ».

En attendant, on peut se poser sérieusement la question à savoir si la miss Diodio n’est pas plus attirante que sa grande sœur Katy Chimère. Ce qui est sûr, les amateurs de femmes aux formes généreuses ne diront pas le contraire. Toujours en attente d’un mari, ce que nous ne comprenons pas, Diodio ne devrait pas avoir de mal à trouver des prétendants tant sa grande beauté en fait saliver plus d’un, ici et ailleurs.