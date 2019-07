L’ex animatrice de la Tfm, aujourd’hui actrice dans la série « Maîtresse d’Un Homme Marié », Esther Ndiaye ne cesse d’agrandir sa cote de popularité grâce à son talent et au rôle qu’elle joue dans la série. Une ravissante jeune femme très suivie sur les réseaux sociaux.

Voici quelques clichés de l’actrice encore plus rayonnante dans son nouveau look :

