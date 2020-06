/* custom css */

Si Eudoxie Yao est l’une des femmes les plus suivies sur les réseaux sociaux, elle fait également partie de celles qui sont les plus critiquées. Pour répondre à ses détracteurs, elle n’hésite pas à poster des photos d’elle hyper s£xy, accompagnées de commentaires qui ne laissent aucune place au doute. Publicité « Une personne forte c’est une personne qui pleure le soir quand personne ne la voit et qui sourit le lendemain face aux critiques comme si de rien n’était », a-t-elle publié sur sa page Instagram.

En attendant, la rédaction de Senegal7 vous offre en exclusivité les derniers clichés que la « Go Bobaraba » a mis en ligne.

Bonjourdakar

