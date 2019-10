Aida s’est révélée au grand public grâce à la série “Mœurs, brigade des femmes”. Depuis, elle ne cesse d’émerveiller les téléspectateurs avec son rôle dans cette fameuse série sénégalaise.

Ce qui différencie le plus l’actrice des autres jeunes femmes dans le même métier qu’elle, c’est son côté “Bad-Girl“, tatouages, piercing et tenues hyper sexy. Cette dernière n’a pas froid aux yeux et assume telle qu’elle est.