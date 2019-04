08 photos : Sokhna Aïcha Mama Kane la femme de Cheikh béthio Thioune

La seconde épouse du Cheikh, c’est cette femme au teint clair et à la beauté certaine. Originaire de la Mauritanie, elle se nomme Soxna Aïcha Mama Kane. Plus connue sous le nom de Soxna Aïcha, elle est député à l’Assemblée nationale depuis 2007. Cette intellectuelle Hal Pulaar est infirmière d’Etat de formation et a eu à exercer dans un dispensaire municipal sur l’avenue Bourguiba, jusqu’à son entrée à l’hémicycle, il y a 5 ans. Sa rencontre avec son «Cheikh» a eu lieu à Kaolack, où ce dernier était administrateur civil. Le Cheikh l’a épousée en 1980. Et depuis, ce sont 32 ans de vie de bonheur avec enfants et même petits-enfants. Elle habite avec Sokhna Mbossé à Mermoz-Sotrac.

GALSEN221TV