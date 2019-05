GALSEN221 – Au Sénégal, et ailleurs même, de nombreux couples aiment bien s’habiller de manière identique. C’est le cas de Khadija Ndiaye la fille d’Aïda Patra et son époux qui n’est autre que le danseur Ahmet Thiou dont on se rappelle le “nouroolé” l’année dernière. Leur fille avait même été mise à contribution, portant les même couleurs que ses deux parents.

