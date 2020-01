Wally Seck est plein aux as. Et pour soigner son look, l’artiste dépense sans compter. Pour preuve, le Faramareen dépense une fortune pour un manteau de Balanciaga.

Look

Sur Snapchat, Wally Seck a posté de nouvelles photos sapé comme jamais. Vêtu d’un manteau, le look du Faramareen séduit ses abonnés.

Prix

Pour aller plus loin, Senego a fait des recherches pour connaître le prix de ce manteau de marque. Sur la page de Balanciaga, on est tombé sur le prix exorbitant de ce manteau fausse fourrure Logo de 2 665 CHF ou 1.631251,80 Francs Cfa .

Manteau

Pour petite description, ce manteau pour homme révèle une coupe tendance avec un imprimé emblématique. La maison française a apporté sa touche iconique en proposant un vêtement pour homme à la tenue confortable, des épaules légèrement tombantes et des dimensions légèrement oversize.

A souligner que les chaussures du Faramareen sont aussi de la grande marque TN.