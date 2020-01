Incroyable histoire du président Macky Sall à Londres. Comme Abdoulaye Wade, lui aussi a eu droit à une rencontre qu’il n’oubliera jamais.

A Londres, alors qu’il tient un discours dans une salle à moitié remplie de Sénégalaises, une inconnue surgit de nulle part protestant contre les pratiques politiques du président Macky Sall.

« Libérez Guy Marius Sagna ! Libérez Guy Marius Sagna ! Non à la séquestration de la démocratie au Sénégal ! Non au bradage des ressources naturelles au Sénégal ! », peut-on entendre dans ses plaintes et hurlements !