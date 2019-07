09 Photos – Cérémonie de graduation de Bébé Sy de la série « Wiri Wiri »

Après la licence, les distinctions! C’est au cours de la cérémonie de graduation pour « briser le plafond de verre »

Bébé Sy de la série “Wiri Wiri et Moeurs”, est une femme qui fait la fierté des défenseurs de la peau noire et du naturel. Étudiante en Licence 3 en Marketing et communication, l’actrice au regard perçant est une des perles du paysage cinématographique sénégalais….

Intello, Bébé Sy n’a rien à envier aux grandes actrices vedette. Des proches de l’actrice approchés par Senegal7.com confirment sans gène le caractère exemplaire d’une femme responsable, respectée et respectable.