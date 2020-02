Un véhicule incendié, des jets de pierres et des tirs de lacrymogènes … la tension est à son summum, ce matin, sur la Langue de Barbarie. Plusieurs blessés ont été enregistrés entre les forces de l’ordre et les manifestants. Les pêcheurs très en colère dénoncent le non-respect des engagements pris par le Gouvernement sur la stabilisation de la brèche et la fin de la durée des licences de pêche.