09 Photos – La Nouvelle vie de Mame Balla, chanteur en Hollande : « Pourquoi j’ai quitté le Sénégal »

Après trois ans passés en Hollande, Mame Balla est de retour. Le chanteur livre la raison d’une absence de trois ans du Sénégal. Non sans révéler qu’il est revenu pour mettre sur le marché un album.

C’est dans les colonnes de Walf Grand’Place que le chanteur dont la tronche était inapercevable depuis trois ans a donné les raisons d’une telle absence. Mame Balla était au chevet de sa femme, une hollandaise qu’il a épousé il y a de cela trois bonnes années. « Les raisons de ce silence, c’est que maintenant, je vis dans un autre pays autre que le Sénégal. Je vis en Hollande. Cela fait trois ans, je me suis marié à une hollandaise. Elle vivait ici au Sénégal avec moi, mais puisqu’elle est asthmatique, ce séjour lui posait problème. Alors, elle est rentrée en Hollande. Puisque c’est ma femme et que j’ai des devoirs envers elle, j’ai préféré faire la navette entre le Sénégal et la Hollande. Mais avec la naissance de notre enfant et les cours que je prenais là-bas, j’ai du faire un break. Comme je ne faisais rien ici, je ne pouvais plus me permettre de venir chaque deux mois », argue-t-il.

De retour au pays de la Téranga, Mame Balla compte mettre sur le marché un nouvel album dont les couleurs sont annoncées par le single Sunu Sénégal. Mame Balla is back !