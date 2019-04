09 Photos : la nouvelle vie du Prince Harry et de Meghan Markle en Afrique

C’est une nouvelle que l’on a apprise ce week-end, à quelques jours de la venue au monde du prince Harry et Meghan Markle. Après la naissance de leur royal baby, le duc et la duchesse de Sussex devraient déménager en Afrique. En effet, le couple aurait préparé cette nouvelle vie avec l’appui du prince Charles et de la reine d’Angleterre, dans le plus grand secret. Il se murmure qu’ils auraient choisi l’Afrique du Sud ou le Botswana, deux pays chers au prince Harry. Il ne s’agirait pas d’un déménagement permanent, mais peut-être d’y passer quatre mois par an, rapporte le « Sun ». Là-bas, Harry et Meghan pourraient continuer leurs engagements officiels – le prince Harry a beaucoup voyagé en Afrique, notamment lors de sa longue relation avec Chelsea Davy, une aristocrate originaire du Zimbabwe qu’il a connue en Afrique du Sud. Il a aussi passé beaucoup de temps au Lesotho, où il s’est engagé pour les enfants atteints du sida, reprenant le combat cher au coeur de sa mère, Diana Spencer.

Mais pour l’instant, le prince Harry et Meghan Markle vont se concentrer sur leur nouvelle vie à trois. Ils passeront l’année 2019 en Angleterre, dans leur nouvelle résidence de Frogmore Cottage, et ne déménageraient qu’en 2020, voir 2021, rapporte le « Sun ». Là-bas, ils auront l’assurance d’être au calme, loin des scandales à répétition qui frappent la famille royale. Même si de nombreux paparazzi risquent de les suivre dans leurs déplacements, afin de capturer les instants de leur nouvelle vie, loin de la famille royale.

Le duc et la duchesse de Sussex pourraient déménager en Afrique, en 2020, afin d’oeuvrer, sur place, pour des associations caritatives.

Le Sunday Times a révélé que le couple ambitionne de déménager, quelques mois après la naissance de leur enfant. Ils y séjourneraient même « deux ou trois ans ». Grâce à leur aura médiatique, le couple mettrait en lumière certains enjeux du continent.

David Manning, l’ancien ambassadeur britannique aux États-Unis et conseiller spécial auprès du prince Harry pour les affaires internationales, a élaboré un plan pour que le couple royal exerce un rôle international majeur dans la région.

Une affection particulière pour l’Afrique

Le couple a déjà séjourné durant les étés 2016 et 2017 sur le continent. C’est aussi là que le prince Harry avait réalisé son premier voyage officiel après la mort de sa mère. Il a également passé l’année 2004 au Lesotho.

Personne ne sait encore dans quels pays Harry et Meghan envisageraient de s’installer. 19 pays d’Afrique font partie du Commonwealth, dont l’Afrique du Sud, le Nigeria, l’Ouganda et le Ghana.

La naissance du bébé

Aucun détail sur la naissance du bébé de la duchesse de Sussex, récemment nommée vice-présidente du Queen’s Commonwealth Trust, n’a encore été révélé. Comme nous vous le disions ici, le couple désire garder la nouvelle de la naissance « privée » durant quelques temps.