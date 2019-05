09 Photos – Maroc : Cristiano Ronaldo visite son futur hôtel “CR7” à Marrakech

Ronaldo poursuit l’expansion de son activité hôtelière. Associé depuis quelques années au groupe Pestana, l’attaquant de la Juventus Turin a déjà ouvert des établissements à Lisbonne, Funchal et Madrid. Le prochain sera à Marrakech, au Maroc. Situé au « M Avenue » un nouveau quartier branché, non loin du palais des congrès et de l’aéroport. Ce nouvel hôtel Pestana CR7 devrait accueillir ses premiers clients à partir du printemps 2020.

Le projet est estimé à près de 40 millions d’euros, mené en collaboration avec Downtown Hotel Corporation, le promoteur immobilier derrière le projet « M avenue ». Il y a 164 chambres, deux restaurants, un quartier d’affaire, un spa… Comme les autres établissements estampillés à son nom, cet établissement sera réservée à une clientèle aisée. Les nuits au Pestana CR7 de Marrakech devrait se négocier au tarif moyen de 200 euros.

Dans un communiqué transmis aux médias locaux, le groupe Pestana justifie l’ouverture de l’hôtel, par la popularité de la ville et l’intérêt que lui porte pas mal de stars du showbiz. Cristiano Ronaldo y vient parfois lui même en villégiature. Il se murmure par ailleurs, que deux autres établissements pourraient se construire, dans les villes de Casablanca et d’Agadir. Découvrez dans le diaporama ci-dessus, les premières images de l’hôtel CR7 Pestana de Marrakech.