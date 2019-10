Le Sénégal et le Brésil se sont donnés rendez – vous ce jeudi au stade multisport de Kallang à Singapour. Aliou Cissé et ses hommes affronteront pour la première fois la Seleçao, champion de la Copa America. Comme ils le font avant chaque match, Sadio Mnané et ses coéquipiers ont effectué leur traditionnel promenade matinale.

Le Sénégal un adversaire sérieux

Si le Brésil parte favori pour cette rencontre, il faudra quand même se méfier de l’adversaire. Car le Sénégal et les Lions de la Teranga ne sont pas n’importe qui et arrivent avec une sélection qui pourrait faire du mal à Neymar et ses coéquipiers. La principale menace de cette équipe sénégalaise n’est autre que Sadio Mané, l’ailier de Liverpool, champion de la dernière édition de la Ligue des champions, un joueur qui enchaîne les buts en Premier League avec les Reds.

Voici les compositions probables des deux équipes :

Brésil :

Ederson – Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro – Casemiro, Arthur – Jesus, Coutinho, Neymar – Firmino.

Sénégal :

Alfred Gomis – Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Lamine Gassama, Racine Coly – Idrissa Gana Gueye, Pape Alioune Ndiaye, Krépin Diatta – Sadio Mané, Ismaila Sarr, Habib Diallo.