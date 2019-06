09 Photos – Soham El Wardini rend visite aux Lions au Caire

Le Maire de la Ville de Dakar Soham El Wardini a profité de son séjour au Caire pour rendre visite aux Lions de la Téranga qui joueront leur premier match de CAN 2019, ce dimanche 23 Juin 2019 face à la Tanzanie.A cette occasion, le Maire de Dakar qui s’est déplacé au camp de base des joueurs a adressé à l’équipe nationale un message de soutien des populations de Dakar et du peuple sénégalais.Madame Soham el Wardini a également prié pour les joueurs et l’encadrement technique pour une bonne participation à la CAN 2019. Qu’elle soit auréolée d’un titre champion d’Afrique.

GALSEN221TV