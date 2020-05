Comme son père Double Less, Sa Thiès est doté d’un physique impressionnant. Comme son grand frère Balla Gaye 2, il a l’habitude de disputer des combats très rapides, en particulier de par sa fougue et son explosivité. En 15 combats déjà, Sa Thiès a enregistré treize victoires et a battu des champions comme Zarko, Boy Sèye, Lac Rose, Siteu. Il n’a jusqu’ici été battu que par Malick Niang et Boy Niang 2, soit un taux de performance de 86%. Depuis son baptême du feu, contre Boy Diouf (22 février 2009) jusqu’à son dernier combat, face à Boy Niang 2 (11 mars 2018), Sa Thiès a disputé quinze combats en dix ans, soit une moyenne de 1,5 combat par an. Son combat étant activement démarché, il n’est pas exclu qu’il descende dans l’arène avant la fin de l’année 2020.

