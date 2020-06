Non, on ne peut pas réutiliser sa crème solaire de l’an dernier. On ne peut pas non plus fabriquer soi-même sa protection solaire. Zoom sur les « fausses bonnes idées » à éviter !

C’est « le » produit incontournable des vacances : la crème solaire protège notre peau contre les rayons ultraviolets (UV) émis par le soleil. Il existe 3 types de rayons UV : les UVA pénètrent profondément dans la peau et sont responsables de brûlures, de rides prématurées, de taches cutanées, mais aussi (et c’est plus grave) de lésions cutanées précancéreuses et de cancers de la peau.

Les UVB, quant à eux, endommagent la couche superficielle de la peau : s’ils sont à l’origine du bronzage, ils peuvent aussi favoriser le développement d’un cancer de la peau. Enfin, les UVC, qui sont particulièrement dangereux pour la peau et les yeux, sont heureusement retenus par la couche d’ozone.

Crème solaire : comprendre l’indice de protection (SPF)

Crème solaire : comment ça fonctionne ? Une crème solaire se compose d’au moins 2 types de filtres : les filtres chimiques (qui absorbent les rayonnements ultraviolets et les transforment en chaleur, ce qui est sans danger pour la peau) et les filtres physiques (composés de minéraux qui « reflètent » les rayons UV à la manière d’un miroir, pour les empêcher de p********r dans la peau).

Crème solaire : que signifie l’indice de protection (SPF) ? L’indice de protection solaire (IP ou SPF) correspond au degré de protection du produit. Ainsi, en l’absence de protection solaire, il faut environ 20 minutes pour que la peau devienne rouge ; avec une crème solaire dotée d’un SPF 30, ce temps sera multiplié par 30 environ – soit 10 heures – à condition d’en remettre régulièrement !

Attention ! Ce SPF ne concerne que les rayons UVB : conformément à la règlementation européenne, les crèmes solaires doivent toutefois garantir une protection UVA au moins égale au tiers de la protection UVB. Par exemple : une crème SPF 30 protégera la peau contre les UVB pendant 10 heures environ, mais seulement pendant 3 heures contre les UVA.

Les crèmes solaires homemade ne protègent pas efficacement

