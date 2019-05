10 joueurs africains les mieux payés : Sadio Mané seul sénégalais, Salah devant et Naby Keita présent

Selon une enquête réalisée par le site coupsfrancs.com, le joueur africain le mieux payé est le congolais Cedric Bakambu (18 millions euros /an) Beijing Guoan. En effet, le travail fourni dresse une liste de 10 joueurs africains évoluant dans les championnats européens.

Beaucoup de fans de football diraient que Samuel Eto’o qui évolue au Qatar, reste le joueur africain le mieux payé dans le monde du football. Mais, selon une récente enquête sur les salaires des joueurs africains les mieux payés, il est ressorti que l’ex-pichichi de la liga espagnole, ne l’est pas.

Selon coupsfrancs.com, le joueur africain le mieux payé est Cedric Bakambu -RDC (18 millions euros /an) Beijing Guoan. Le Congolais touche 17 fois plus que Samuel Eto’o. Même au Qatar où l’ancien capitaine des lions évolue actuellement, il n’occupe pas la première place. C’est Mehdi Benatia qui est le mieux payé avec 5 millions d’euros annuel.

La quadruple Ballon d’Or africain Samuel Eto’o gagne un peu plus de 1,2 million d’euros par an, loin derrière son jeune compatriote Christian Bassossog qui touche déjà près de 4,5 millions d’euros par an.

Profitant de cette occasion, voici le top 10 des joueurs africains les mieux payés en 2019:

1-Cedric Bakambu -RDC (18 millions euros /an) Beijing Guoan

2- Mohamed Salah -Egypt ( 11,6 millions euros/ an) Liverpool

3-Pierre Emerick Aubameyang -Gabon (10 millions euros /an) Arsenal

4- Odion IGhalo-Nigeria ( 10 millions euros/an) Changchun Yatai

5- Riyad Mahrez -Algerie (10 millions euros/an) Manchester City

6- Sadio Mane-Senegal (9 millions euros/an) Liverpool

7- Naby Keita- Guinée (7,6 millions euros/an) Liverpool

8- Gervinho -Cote d’Ivoire (7 millions euros/ an) Parme

9- Wilfried Zaha -Cote d’Ivoire (6,7 millions euros/an) Crystal Palace

10- Obafemi Martins-Nigeria (5,5 millions euros /an) Shanghai Shenhua