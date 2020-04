A la découverte de Mohamed Lamine champion du monde de poésie en Arabe Diop, jeune sénégalais qui était finaliste du plus grand concours de poésie arabe du monde qui se tenait aux Émirats Arabes Unis.

Intitulé Amiru Shu’araa (comprenez prince des poètes), le concours international réunissait des milliers de poètes issus des différentes régions du monde. Le concours prince des poètes avait pour objectif de restaurer la littérature arabe, de promouvoir et d’enrichir la poésie arabe classique et de faire renaître le rôle positif de la poésie arabe dans la culture et l’humanité arabe.

Mohamed Lamine Diop avait obtenu les meilleures notes du jury durant toute la compétition, ensuite participé au concours du prince des poètes lors de la huitième édition tout en créant un poème et des vers improvisés qui ont fait l’unanimité du jury. Selon l’administration générale du concours, le choix du billet pour le dernier épisode nécessite un vote intensif pour les six concurrents en plus des notes attribuées par le jury. Ce qui fait que pour la finale, les votes du public seront déterminants. Ainsi, un appel est lancé par Mouhamadou Saïd Agne président de FORCE pour que tous les sénégalais, amis africains et du monde arabe puissent supporter Mohamed Lamine Diop, mais surtout le ministère de la culture pour un soutien massif à ce jeune qui fait la fierté du Sénégal et de l’Afrique tout entière.

Il est à noter que la compétition internationale pour le poème arabe, sous la direction de l’autorité pour la culture et le patrimoine d’Abu Dhabi, a été lancée en 2007 et jusqu’en 2019, en huit saisons, elle a réuni des milliers de poètes de différentes régions du monde.