10 Photos – A la découverte de Ya Awa Rassoul, l’une des victimes de “Kocc”

Qui ne connait pas Ya Awa ! Active sur les réseaux sociaux plus précisément sur Instagram, cette jeune demoiselle dévoile au jour le jour son quotidien à ses followers. Ce qui lui avait d’ailleurs porté préjudice…

Sextape

Dans une interview accordée à Dakarbuzz, la jet setteuse est revenue sur sa supposée vidéo sextape publiée par le site pornographique sénégalais. Touchée par la vidéo, Ya Awa a craqué et fondu en larmes en expliquant les faits.

« Dieu sait que cette vidéo n’est pas la mienne. Quand on me l’a envoyée, je me suis dit donc, il y a des personnes qui me détestent à ce point. Celui qui a publié cette vidéo sur le site pornographique a laissé le numéro que j’avais depuis 2008. D’ailleurs, quand on l’a interrogé, il a clairement dit qu’il ne me connaissait pas. On l’a juste payé pour publier cette vidéo. Je n’ai pas porté plainte parce que mes proches savent que c’est une vidéo montage dont le but est de détruire mon image… », explique-t-elle.