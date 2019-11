Dur à croire, le mariage entre Adja Diallo et Ibou Touré fait partie de ces rares couples qui durent.

Après un an de mariage, le couple avait annoncé son divorce et chacun d’eux a pris un chemin différent. L’administrateur du site pour adultes, Kocc, avait révélé que la charmante Betty avait une relation intime avec Ibou Touré.

Adja Diallo, l’ex-jet-Setteuse, avait préféré se consacrer à ses deux enfants, dont une fille qu’elle a eue avec l’ancien attaquant international sénégalais.