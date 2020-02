Biaicha la nouvelle égérie du label Gelongal. Du peps et de la joie de vivre, elle en a à revendre. Dès le premier coup d’œil, c’est son sourire qui vous accroche le cœur. Biaicha, la nouvelle recrue du label «Gelongal», est ainsi. Loin des poses et autres manies de starlette, elle déroule son phrasé exquis et vous emporte dans une vague de tendresse.

Découverte grâce à son tube « True Love », « Double Click » qui crève actuellement l’écran, la nymphe, en a surpris plus d’un grâce à son style musical. La surdouée de la musique sénégalaise, a su s’imposer de par son style unique qui fusionne avec le RNB Soul, l’acoustique, le métal, le tradi-moderne, une multitude de mélange musicale dont elle a le secret.

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ