10 Photos: De mbeubeuss à la réserve de Bandia, Abdou Karim Sall un homme de terrain

Contrairement à ce que certaines personnes malintentionnées tentent de faire croire aux citoyens sénégalais, le ministre de l’environnement et du développement durable Abdou Karim Sall est toujours sur le terrain et parfois dans des conditions extrêmes. En bon leader il est toujours aux cotés de ses collaborateurs pour mesurer les dégâts que nous citoyens causons à l’environnement. Sur les photos ci-dessous on peut même le voir à la décharge de Mbeubeuss, c’est vous dire que Mr Sall et notre environnement qui est sous sa responsabilité ne font qu’un.