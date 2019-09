Los Angeles, ville tentaculaire en Californie du Sud, est le cœur de l’industrie cinématographique et télévisuelle. Non loin du panneau Hollywood, les studios Paramount Pictures, Universal et Warner Brothers proposent des visites pour découvrir leurs installations. Sur Hollywood Boulevard, devant le Grauman’s Chinese Theatre, les plus grandes stars du cinéma ont laissé leurs empreintes de pieds et de mains dans le ciment. Le Walk of Fame honore des milliers de célébrités et les vendeurs proposent des plans répertoriant les maisons des stars.