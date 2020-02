Une question que se posent tous les fans de la nymphe du groupe soleil levant. En effet, force est de constater que la soeur de Boury Bathily a pratiquement disparue de la circulation depuis maintenant quelques mois.

Elle qui avait habitué ses fans à des sorties Sagnsé ou encore des snaps de temps à autre à pratiquement fui le feu des projecteurs. Un comportement inhabituel de la part de quelqu’un qui s’est dévoilé aux sénégalais par le biais des médias.

Après sa petite enquête, sunubuzz vous rassure que Soumboulou se porte à merveille. Elle vit pleinement sa vie et mène ses activités dans le plus grand des secrets. Ne dit-on pas que pour vivre heureux, il faut vivre caché ? En bien la jeune actrice applique sans retenue cette règle et nage dans le bonheur.