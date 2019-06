Le Président Macky Sall a effectué la prière du vendredi en compagnie de son homologue Alassane Ouatara à la grande mosquée Riviera d’Abidjan.

Un honneur pour les imams et fidèles qui ont prié pour que les relations entre le Sénégal et la côte d’Ivoire soient encore plus solides.

