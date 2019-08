Un village est une « agglomération rurale caractérisée par un habitat plus ou moins concentré, possédant des services de première nécessité et offrant une forme de vie communautaire ». Au Québec, ne pas confondre avec « municipalité de village », notion administrative, et au Maroc, avec « commune rurale » (collectivité territoriale ; un village y étant rattaché et pouvant porter le même nom).