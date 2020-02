On lui a prêté des romances avec plusieurs célébrités de ce pays, son faux mariage avec la grande star Youssou Ndour a été même relaté dans la presse. Mais finalement on connaît celui qui a conquis le cœur de la belle Mbathio Ndiaye. Il s’agit du jeune chanteur Tarba Mbaye. Le couple file le parfait amour depuis quelques temps et ne s’en cache pas. Alors peut-on s’attendre à un mariage entre les deux parties pour bientôt?

