Que leur arrive-t’il? Serait on tenté de se demander, quand on voit le changement spectaculaire des stars du petit écran au Sénégal. Teint plus ou moins naturel à leurs débuts, taille plus ou moins fine, on les voit au gré des saisons, devenir de plus en plus grosses. Rares sont celles qui gardent le cap, et elles n’en sont que plus admirées. Voici quelques photos d’avant et après, de certaines actrices et animatrices. Et la liste est loin d’être exhaustive.

